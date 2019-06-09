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ABD'de Trump ve Pentagon arasında isim krizi büyüyor!

ABD Başkanı Trump'ın Japonya seyahati sırasında geçen yıl ölen siyasi muhalifi John McCain'in adını taşıyan savaş gemisinin Japonya'daki limanda isim kısmının kapatılması Beyaz Saray ile Pentagon arasında krize yol açtı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:55
ABD'de Trump ve Pentagon arasında isim krizi büyüyor!

ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle bilinen eski Arizona senatörü John McCain'in adının bir savaş gemisine verilmesi Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında krize yol açtı. Geminin adının brandayla kapatılması olayından haberi olmadığını ifade eden Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın konuyla ilgili başlattığı incelemede, bu konuda talimatın Pentagon'dan verilmediği ortaya çıktı.

Emir Pentagon'dan gelmedi

Pentagon Sözcüsü Yarbay Joe Buccino, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı sunucusundan yapılan tüm elektronik posta ve doküman trafiğinin yanı sıra tüm resmi yazışmalarda yapılan detaylı inceleme, bu konunun (geminin adının kapatılması) Savunma Bakanlığı Ofisinden gelmediğini ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Buccino, konunun Beyaz Saray'a taşındığını belirterek, "Bakan Shanahan, 31 Mayıs'ta, Beyaz Saray Askeri Ofisi ile konuşması ve Savunma Bakanlığının siyasallaştırılmasına müsaade etmeyeceği emrini iletmesi için Özel Kalem Müdürüne talimat verdi." açıklamasında bulundu.

Trump tarafından asaleten Savunma Bakanlığına aday gösterilen Shanahan'ın, bu konu nedeniyle Senatodaki onay sürecinin hayli zorlu geçmesi bekleniyor. Trump'ın Japonya seyahati sırasında McCain'in adını taşıyan savaş gemisi, Japonya'daki bir limanda demirliyken isminin üzeri gri bir brandayla örtülü olarak görüntülenmişti.

Trump görmesin diye kapatmışlar

ABD medyasının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'a muhalefetiyle bilinen eski Arizona senatörünün adının, Trump'ın görmemesi için kapatıldığı ve söz konusu talebin Beyaz Saray'dan geldiği iddia edilmişti.

Shanahan da olayın bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini kaydetmişti. Geminin ismini kapatma talimatının kim tarafından verildiği halen açıklığa kavuşmadı. Trump, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada konudan haberinin olmadığını iddia etti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:55
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakanlığı
  3. Beyaz Saray
  4. Pentagon
  5. Donald Trump
  6. John McCain
  7. İsim krizi

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