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Dünya ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırganın girdiği bir silah dükkanında açtığı ateş sonucu 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 03:01:00 - 2021-02-21 03:04:37
ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Amerikan NBC kanalının polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, New Orleans kentinde, elinde silahı olan bir saldırganın bir silah mağazasına girmesi ve rastgele ateş açması sonucu 3 kişinin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Haberde saldırıya uğrayan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölge polisinden alınan bilgiye göre, silah mağazasına giren saldırganın, mağaza sahibi ile tartıştığı esnada, elindeki silahla rastgele ateş açtığı, önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, ancak kısa sürede ağır yaralı iki kişinin de öldüğünün anlaşıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis yetkililerinin ilerleyen saatlerde basın toplantısı ile kamuoyuna açıklama yapacakları belirtildi.

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