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Gündem ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı
Gündem

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:26:00 -
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

ABD'nin Texas eyaleti yine silahlı saldırıya sahne oldu. Eyalete bağlı Austin kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Austin polisi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

Olayın nedeni ve yaralıların kaçının silahla vurulduğu bilinmezken, detaylı bilgi paylaşılmadı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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