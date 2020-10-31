ABD'de seçimlere 3 gün kala Trump ile Biden'ın yoğun programları sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere 3 gün kalan kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 4 miting birden düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden ise Michigan'da taraftarlarıyla buluştu.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayımın devam ettiği ABD'de, Başkan Trump yoğun seçim trafiğine devam ediyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 4 farklı kentte seçim mitingini organize eden Trump, ilk olarak Newtown kentinde taraftarlarına seslendi.

Ağırlıklı olarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, Biden'ın ekonomi politikalarının milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olacağını ileri sürdü.

Kendisinin ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çok başarılı olduğunu savunan Trump, seçmenlerden ülke yönetimi için kendisine 4 yıl daha şans verilmesini istedi.

Bir sonraki durağında Reading kentinde mitinge katılacak olan Trump, daha sonra da Butler ve Montoursville kentlerindeki seçim mitinglerinde destekçilerine seslenecek.

Trump'ın pazar günkü takviminde de Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida eyaletlerinde 5 ayrı seçim mitingi düzenlemesi bekleniyor.

- Biden ile Obama Michigan'da ortak program düzenledi

Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte bir diğer kritik eyalet olan Michigan'da ortak etkinliğe katıldı.

Yarın da Pennsylvania'da seçim çalışmalarını sürdürecek olan Biden'ın 3 Kasım'da kendi memleketi olan Delaware'de olacağı açıklandı.