  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de seçimlere 3 gün kala Trump ile Biden'ın yoğun programları sürüyor
Aktüel

ABD'de seçimlere 3 gün kala Trump ile Biden'ın yoğun programları sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 4 ayrı kentte seçim mitingi düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden Michigan'da Barack Obama ile ortak programa katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:48:24 -
ABD'de seçimlere 3 gün kala Trump ile Biden'ın yoğun programları sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere 3 gün kalan kritik eyaletlerden Pennsylvania'da 4 miting birden düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden ise Michigan'da taraftarlarıyla buluştu.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayımın devam ettiği ABD'de, Başkan Trump yoğun seçim trafiğine devam ediyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 4 farklı kentte seçim mitingini organize eden Trump, ilk olarak Newtown kentinde taraftarlarına seslendi.

Ağırlıklı olarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, Biden'ın ekonomi politikalarının milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olacağını ileri sürdü.

Kendisinin ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çok başarılı olduğunu savunan Trump, seçmenlerden ülke yönetimi için kendisine 4 yıl daha şans verilmesini istedi.

Bir sonraki durağında Reading kentinde mitinge katılacak olan Trump, daha sonra da Butler ve Montoursville kentlerindeki seçim mitinglerinde destekçilerine seslenecek.

Trump'ın pazar günkü takviminde de Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida eyaletlerinde 5 ayrı seçim mitingi düzenlemesi bekleniyor.

- Biden ile Obama Michigan'da ortak program düzenledi

Öte yandan anketlerde Trump'ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte bir diğer kritik eyalet olan Michigan'da ortak etkinliğe katıldı.

Yarın da Pennsylvania'da seçim çalışmalarını sürdürecek olan Biden'ın 3 Kasım'da kendi memleketi olan Delaware'de olacağı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar

Küresel haydut ABD'nin orta doğudaki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgüt..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman
Gündem

Katleden Hristiyan suçlanan Müslüman

İslam düşmanlığının köpürtüldüğü Fransa’da, Notre Dame Kilisesi’ne yönelik zaman ayarlı provokatif saldırı Müslümanlara mâl edilmeye çalışıl..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay