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Aktüel ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor
Aktüel

ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 23:43:46 -
ABD'de seçimlere 1 hafta kala adayların miting maratonu sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 1 hafta kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump Michigan, Wisconsin ve Nebraska'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Georgia'da miting düzenliyor.

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Donald Trump'ın bugünkü ilk durağı Michigan oldu. Trump, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusunun Çin olduğunu vurgulayarak, ikinci kez seçilmesi durumunda bu ülkeye ağır gümrük vergileri getireceğini belirtti.

Medyanın Kovid-19 salgınını gereğinden fazla ön planda tuttuğunu savunan Trump, "Basın, halkı korkutmak istiyor." dedi.

Demokrat rakibi Biden'a da yüklenen Donald Trump, "Biden seçimi kazanırsa, bayrağımızı yakan radikal solcular sokaklarımızı ele geçirir." diye konuştu.

Trump, gün içinde Wisconsin ve Nebraska'da da seçmenlerle bir araya gelecek. Gün sonunda Nevada'ya geçecek olan Donald Trump, yarın mitinglerine bu eyaletten başlayacak.

- Biden Georgia'da

Demokrat aday Biden da seçimler için kritik bir başka eyalet olan Georgia'da miting düzenledi.

Biden, buradaki konuşmasında, Trump'ın Kovid-19 konusunda yeterli önlemi almadığını savunarak, "Kovid-19 bu ülkede derin ve kapanmaz bir yara bıraktı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 konusunda kendisinin daha aktif bir mücadele vereceğini kaydeden Joe Biden, "Trump, Amerikan tarihindeki şarlatanlara, dolandırıcılara ve sahtekar popülistlere benziyor." şeklinde konuştu.

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