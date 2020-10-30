ABD'de Sancar Türk Kültür Merkezi törenle açıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'ın yönetimindeki Sancar Vakfı öncülüğünde Kuzey Carolina eyaletinde inşa edilen "Sancar Türk Kültür Merkezi" Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı.

Sancar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin temel atma töreninin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2018'de yapıldığını ve o tarihte merkezin 29 Ekim 2019'da açılacağını açıkladıklarını anımsattı.

Pandemi sürecinde ruhsat ve inşaat işlerinin yavaşladığını belirten Arslan, "Nihayet bugün inşaatın sonuna geldik. Birkaç küçük detay dışında merkezimizin yarı resmi açılışını da yapmış olduk. Pandemi bittiğinde resmi açılışı gerçekleştireceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri olmak üzere hem Amerika’dan hem de Türkiye’den birçok iş adamımızın cömert bağışları ile arsamızı satın alıp inşaatımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Sancar Vakfı yöneticileri açılışa özel bir de video hazırladı. Aziz Sancar'ın eşi ve vakfın başkanı Gwen Sancar, videodaki konuşmasında, "Çok uğraştık çok çalıştık." dedi.

Aziz Sancar da "Açılışımız, tarihimizin önemli bir parçası olan Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese müteşekkirim. Merkezimiz, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene." şeklinde konuştu.



