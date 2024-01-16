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Dünya ABD'de sağlık çalışanları, Filistin için sokaklarda
Dünya

ABD'de sağlık çalışanları, Filistin için sokaklarda

Yeniakit Publisher
2024-01-16 09:57:00 -
ABD'de sağlık çalışanları, Filistin için sokaklarda

ABD'de sağlık çalışanları, siyonist rejimin Gazze'deki soykırım girişimini protesto etti.

ABD'de sağlık çalışanları, siyonist rejimin Gazze'deki soykırım girişimini protesto etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir araya gelen sağlık çalışanları, siyonist rejimin Gazze'ye yönelik ölümcül ve yıkıcı saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek verdi.

Grup adına yapılan konuşmaların ardından "Soykırımı durdurun", "Filistin şehitleri onurumuzdur", "Gazze'den Cenin'e zafere kadar savaş", "Ateşkes", "Artık yeter" yazılı pankartlar taşıyan ve ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen sağlık çalışanları, siyonist işgalcilerin Gazze'ye yönelik katliamlarını bir an önce durdurması yönünde sloganlar attı.

Grup üyelerinin bir kısmının siyonist rejimin saldırılarında öldürülen Gazzelileri temsilen Filistin bayraklarına sarılmış tabut taşımaları dikkat çekti.

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