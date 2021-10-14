  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD'de robot polis dönemi: Sokaklarda geziyor
Teknoloji

ABD'de robot polis dönemi: Sokaklarda geziyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde robot polis dönemi. K5 adı verilen robot bir parkta test edildi. Çevredeki hareketleri kayıt altına alan robot polis, verileri polis merkezine rapor edebiliyor. Yetkililer devriye gezen robot polis ile suç oranını azaltmayı amaçlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 12:36:00 -
ABD'de robot polis dönemi: Sokaklarda geziyor

Amerika Birleşik Devletleri'in Los Angeles sokaklarında yeni bir çeşit polis memuru var. K5 robot suç durdurucu robot parkta gözlemci olarak devriye geziyor.

BBC'nin haberine göre, K5 herhangi bir suçu engellemek için bir şey yapamıyor fakat oluşan faaliyetleri üzerinde bulunan kamerası ile kaydedip polis merkezine rapor edebiliyor.

Müdahale edemiyor

Polis memuru, robotla yaptıkları denemenin parktaki suç miktarını azalttığını söylüyor. K5 herhangi bir suça müdahale edemiyor fakat etrafı video ile kaydedip polis merkezine rapor ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı doların ateşi yükseldi
Ekonomi

Gece yarısı doların ateşi yükseldi

Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısının ve bir Para Politikaları Kurulu üyesinin görevden alınması sonrası dolar 9.16 seviyesine çıktı...
İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük
Gündem

İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük

İstanbul'a nasıl hizmet edilemezin kitabını yazan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin şehri ne hale getirdiği her gün sosyal medyaya düşen bir..
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Ekonomi

Merkez Bankası'nda görev değişimi

Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş gö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay