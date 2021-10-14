ABD'de robot polis dönemi: Sokaklarda geziyor

Amerika Birleşik Devletleri'in Los Angeles sokaklarında yeni bir çeşit polis memuru var. K5 robot suç durdurucu robot parkta gözlemci olarak devriye geziyor.

BBC'nin haberine göre, K5 herhangi bir suçu engellemek için bir şey yapamıyor fakat oluşan faaliyetleri üzerinde bulunan kamerası ile kaydedip polis merkezine rapor edebiliyor.

Müdahale edemiyor

Polis memuru, robotla yaptıkları denemenin parktaki suç miktarını azalttığını söylüyor. K5 herhangi bir suça müdahale edemiyor fakat etrafı video ile kaydedip polis merkezine rapor ediyor.