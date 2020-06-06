ABD'de protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorların korktuğu başına geldi. Geçtiğimiz günlerde uzmanların ülkedeki ırkçılık karşıtı protestolarda sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılmasından dolayı ikinci koronavirüs dalgasının olabileceği uyarılarının ardından bugün ülkeden gelen haberlerde eylemciler arasında koronaya yakalananların olduğu belirtildi. Yetkililer, protestoların salgının tekrar büyümesine neden olmasından kaygı duyuyor.

Salgın büyümese de virüse yakalananlar var

New York Times'ın haberine göre, şimdiye kadar herhangi bir kentte protestolar nedeniyle salgının yeniden büyüdüğü görülmese de gösterilerde yer alan bazı kişiler virüse yakalandı.

Kansas'ta maskesiz eyleme katılan bir kişinin sonucu pozitif

Kansas eyaletinin Lawrence kentinde, geçen hafta sonu protestolara katılan ve maske takmayan bir kişinin dün test sonucu pozitif çıkarken, Georgia'da da Maria Parker isimli bir kişiye Kovid-19 bulaştı.Parker, test sonucu pozitif olmasına rağmen virüsün belirti göstermediğini belirterek, kendisiyle görüşen kişilerden test yaptırmalarını istedi.

Futbolcuya da bulaştı

Ohio'nun Columbus kentinde 27 Mayıs'ta protestolara katılan bir kişiye Kovid-19 bulaşırken, Oklahoma'da da gösterilere giden bir futbol oyuncusuna maske takması ve gerekli önlemleri almasına rağmen Kovid-19 bulaştı.