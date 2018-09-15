ABD'de PKK'lı teröristleri yere sermişti!

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bu sırada her iki taraftan da yaralananlar olmuştu. Olay sonrası ABD polisi tarafından gözaltına alınan Sinan Narin, 11 ay cezaevine kaldıktan sonra cezasının kalan 3 yılını tamamlamak üzere geçtiğimiz Mayıs ayında denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden çıkmıştı.

TÜRK BAYRAĞIYLA KARŞILANDI

Yaklaşık 4 ay önce cezaevinden çıkan Narin, Türkiye’ye geldi. Washington’dan havalanan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla saat 16.00’da İstanbul’a inen Sinan Narin, Atatürk Havalimanı'nda yakınları tarafından Türk bayrağıyla karşılandı.

"BANA EN ÇOK MORAL VEREN CUMHURBAŞKANIMIZDI"

Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan Sinan Narin, “İlk önce Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Allah devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. O olmasaydı burada olmayı hayal bile edemezdim. Cumhurbaşkanımızın o heybetli yürüyüşünden, zalimlerin korktuğunu ve tedirgin olduğunu orada insan daha iyi öğreniyor. O kadar yoğun işinden benimle ilgilenmesi, beni bir Türk olarak gururlandırdı. Washington hapishanesi en kötü hapishanelerden bir tanesi, orada bile Cumhurbaşkanımızdan mesajlar geldi. Bana en çok morali veren Cumhurbaşkanımızdı zaten” şeklide konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA CANIM FEDA"

ABD’deki yargılanma sürecini anlatan Sinan Narin, “Beni 10 yıl ile yargıladılar. Benim de tek söylediğim ‘Cumhurbaşkanımıza söyleyin onun için canım feda, Türk milletine canım feda ve her şey vatan için, 10 değil 20 sene de yatarım’ dedim. Ama en sonunda Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla 4 sene ceza verdiler. 1 sene hapis yattım. 3 senesini de denetimli serbestlik olarak cezalandırdılar. Bu 3 seneyi kontrollü olarak geçireceğim" ifadelerini kullandı.



"İNSAN HAKLARINDAN BAHSEDİYORLAR 11 AY BOYUNCA GÜNEŞ GÖRMEDİK"



Washington cezaevindeki şartların kötü olduğunu da belirten Sinan Narin, "Cezaevindeki şartlar çok kötüydü, yemekler çok kötüydü. İnsan haklarından bahsediyorlar ya 11 ay boyunca güneş görmedik. Yeşil yiyecek bile görmedik. Sadece ben değil hapishanede bulunan herkes. Amerikan hükumeti 2 hafta süre verdi. İnşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum eğer programı müsait olursa. Şuan da çok meşgul. İstanbul'a anne babamı görmek için geldim. 3 senedir görmüyorum" dedi.