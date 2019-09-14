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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:35
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 733'e geriledi.

Perşembe 60,62 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 60,44 dolara inerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,78 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 55,10 dolardan kapanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 08:35
  1. ABD
  2. petrol fiyatları
  3. sondaj kulesi

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