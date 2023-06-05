  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte cuntacı zihniyet! CHP yandaşı Özlem Gürses'in 'askeri vesayet' övgüsü viral oldu

Mısır'dan o ülkeye anlaşma çağrısı

Milli vurucu İHA KARGU'nun hedefini tam isabetle vurduğu o an paylaşım rekoru kırdı!

Almanya'dan NATO'ya çağrı: MANTIS için somut adımlar! Bu sistemin benzerini Türkiye'nin geliştirildiği belli oldu

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü

O ülkede Suudiler çok ama çok büyük önemli iki ticaret anlaşması imzaladı, dikkat çekti! Gelişmeyi duyurdu

Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!
Dünya ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu
Dünya

ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 07:14:00 -
ABD'de panik! F-16'lar bir uçağı düşürdü patlamalar duyuldu

ABD'nin başkenti Washington D.C'de duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açtı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yerel saatle 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü duyulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle evlerde sarsılma hissedildiği kaydedilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu.

Vatandaşların acil hatları araması üzerine polisin, olayı Federal Havacılık İdaresine (FAA) sorduğu bildirilirken, İçgüvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Annapolis Acil Yönetim Ofisinin sosyal medya hesabından, söz konusu patlamanın "Savunma Bakanlığına bağlı yetkili bir uçuş"tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan söz konusu askeri uçağın ses patlamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Federal Havacılık İdaresinden en son yapılan yazılı açıklamada da, Tennessee'den Long Island'a gitmek üzere kalkan Cessna tipi bir uçağın başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virgina'nın güney batı bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD basınında, söz konusu uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16'ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı kaydedildi.

Bu olay sırasında ayrıca, askeri jetlerin, pilotun dikkatini çekmek amacıyla, halk tarafından görülebilecek işaret fişekleri de kullandığı, işaret fişeklerinin hızlı ve tamamen sönerek dağılma özelliğinden dolayı yerdeki insanlar için bir tehlike oluşturmadığı aktarıldı.

Uçağın çağrılara neden cevap vermediği, içinde kaç kişi olduğu ve neden düştüğü konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray yetkilileri, olay esnasında Maryland askeri üssünde golf oynayan Başkan Joe Biden'ın bilgilendirildiğini açıkladı.

FAA'nin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, detayları daha sonra aktaracağı kaydedildi.

ABD’den nükleer silah açıklaması
ABD’den nükleer silah açıklaması

Dünya

ABD’den nükleer silah açıklaması

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirtmeye devam ediyorlar! ABD'de yeni F-35 skandalı patlak verdi
'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirtmeye devam ediyorlar! ABD'de yeni F-35 skandalı patlak verdi

Teknoloji

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirtmeye devam ediyorlar! ABD'de yeni F-35 skandalı patlak verdi

"ABD yeni bir soğuk savaş istemiyor"
“ABD yeni bir soğuk savaş istemiyor”

Dünya

“ABD yeni bir soğuk savaş istemiyor”

ABD'den gelen gemi Çanakkale Boğazı’nda arıza yaptı
ABD'den gelen gemi Çanakkale Boğazı’nda arıza yaptı

Yerel

ABD'den gelen gemi Çanakkale Boğazı’nda arıza yaptı

ABD'den Hakan Fidan mesajı
ABD'den Hakan Fidan mesajı

Dünya

ABD'den Hakan Fidan mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23