  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız

Erdoğan’dan flaş hamle! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

Tanju, Faik'e 24 saat süre verdi: Namussuz, şerefsizsin

Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah

Kılıçdaroğlu’na özendi! Fatih Altaylı’dan rezil el hareketleri

İstanbul Valiliğinden 'ekmeğe zam' açıklaması

Zekeriya Öz ondan ne istedi? Aziz Yıldırım neler anlattı neler

Dünyanın en güçlü ordularının 2023 sıralaması belli oldu! Türkiye 2 ülkenin önüne geçti

Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi
Dünya ABD'de özel jet düştü! 6 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

ABD'de özel jet düştü! 6 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-07-08 21:51:00 -
ABD'de özel jet düştü! 6 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles yakınlarında bulunan bir havalimanında bir özel jetin düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin 85 kilometre güneyinde bulunan French Valley Havalimanı’nın yakınlarına bir özel jet düştü. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada jetin düştükten sonra hemen alev aldığı ve jette bulunan 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Las Vegas’tan hareket ettiği ifade edilen Cessna C550 tipindeki özel jetin 04.15 sıralarında düştüğü açıklandı.

Hayatını kaybeden kişiler hakkında herhangi bir detay verilmezken Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23