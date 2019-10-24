ABD’de ortalık karıştı! Binlerce öğretmen grevde yüz binlerce öğrenci isyanda

ABD'de Chicago Öğretmenler Sendikası'nın şehir yönetimiyle yaptığı pazarlıkların başarısızlıkla sonuçlanması üzerine devlet okullarındaki öğretmenler, sokağa çıktı.

Öğretmenler, okullardaki sınıfların aşırı doluluğundan şikayet ederek, yeni sınıflar açılmasını da talep ediyor.

"Tarihteki en cömert teklifi yaptık"

Devlet okullarını temsil eden yetkililer ise; pazarlıklarda "tarihteki en cömert teklifi" yaptıkları halde sendikanın sırt çevirdiğini öne sürüyor.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, devam eden greve rağmen hükümetin görüşmeleri yoğun şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Yüz binlerce öğrenci

25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının katıldığı grevden dolayı 361 binden fazla öğrencinin, 17 Ekim'den beri eğitim alamadığı belirtiliyor.

ABD’nin en büyük 3.Okul bölgesi

Chicago, ülkedeki "en büyük üçüncü okul bölgesini" oluşturuyor.

En düşük maaş, yıllık 53 bin dolar

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, şehirdeki öğretmenlerin yıllık maaşları 53 bin dolardan başlıyor.

İşçi İstatistik Bürosu 2018 verilerine göre; ABD genelinde ise ilk ve ortaokul öğretmenleri ortalama 56 bin 790, lise öğretmenleri 60 bin 320 dolar yıllık maaş alıyor.