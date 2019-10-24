0553 313 94 23

ABD’de ortalık karıştı! Binlerce öğretmen grevde yüz binlerce öğrenci isyanda

ABD'nin Chicago kentinde, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep eden 25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının grevi devam ediyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:32

ABD'de Chicago Öğretmenler Sendikası'nın şehir yönetimiyle yaptığı pazarlıkların başarısızlıkla sonuçlanması üzerine devlet okullarındaki öğretmenler, sokağa çıktı.

Öğretmenler, okullardaki sınıfların aşırı doluluğundan şikayet ederek, yeni sınıflar açılmasını da talep ediyor.

"Tarihteki en cömert teklifi yaptık"

Devlet okullarını temsil eden yetkililer ise; pazarlıklarda "tarihteki en cömert teklifi" yaptıkları halde sendikanın sırt çevirdiğini öne sürüyor.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, devam eden greve rağmen hükümetin görüşmeleri yoğun şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Yüz binlerce öğrenci

25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının katıldığı grevden dolayı 361 binden fazla öğrencinin, 17 Ekim'den beri eğitim alamadığı belirtiliyor.

ABD’nin en büyük 3.Okul bölgesi

Chicago, ülkedeki "en büyük üçüncü okul bölgesini" oluşturuyor.

En düşük maaş, yıllık 53 bin dolar

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, şehirdeki öğretmenlerin yıllık maaşları 53 bin dolardan başlıyor.

İşçi İstatistik Bürosu 2018 verilerine göre; ABD genelinde ise ilk ve ortaokul öğretmenleri ortalama 56 bin 790, lise öğretmenleri 60 bin 320 dolar yıllık maaş alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:32
  1. Chicago Öğretmenler Sendikası
  2. ABD
  3. Chicago
  4. öğretmenler
  5. öğrenciler
  6. grev

YORUM YAZ

  • aliali21 sa önce
    TERÖR DEVLETİ ABD DÜNYAYI SÖMÜREMEYİNCE PARA DAĞITAMIYORDAĞILMALARI YAKINDIR İNŞALLAH

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
  1. Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
  2. Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
  3. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
  4. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
  5. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
  6. Makarna diyeti nasıl yapılır?
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  8. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  9. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  10. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  11. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  12. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  13. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  14. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  15. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  16. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  17. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  18. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  19. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  20. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  21. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  22. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  23. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  24. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  25. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  26. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  27. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  28. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  29. TBMM'den AP'nin kararına tepki
  30. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır