ABD'de orduya hazır ol emri

Münübe Yılmaz

ABD'nin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sebebiyle başlayan gösterilerden dolayı Pentagon orduya hazır ol emri verdi. Siyahi Floyd'un ölümünden bu yana dört gündür devam eden gösterilerde pek çok eyalette polis ve göstericiler karşı karşıya gelirken, Detroit'te 19 yaşında bir gösterici de vurularak öldürüldü. Göstericiler ellerindeki Amerikan bayraklarını ateşe verirken, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi"," "Nefes Alamıyorum", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü. Şiddet olaylarının artmasıyla birlite ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri birliklere Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları emri verirken, talimatın, Başkan Donald Trump tarafından sözlü olarak verildiği kaydedildi. ABD'de ordu, 1992'de Los Angeles'ta Rodney King isimli vatandaşın polisler tarafından dövülmesiyle başlayan olaylardan sonra ilk kez göreve çağrılırken, Colorado’da Fort Carson ve Kansas’ta Fort Riley’deki askeri birliğe hazır olmaları söylendi.