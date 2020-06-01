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Dünya

ABD’de olayların boyutunu değiştirecek iddia! CIA’nın taktiğine benzer görüntüler

ABD’de George Floyd'un öldürülmesinin ardından eylemlerin dozu artarken yep yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikalı milyarder George Soros'un eylemcilere para aktardığı öne sürülürken, olaya ilişkin bazı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:03:00 -

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ederken, ortaya atılan bir iddia olayın boyutunu değiştirecek nitelikte oldu.

Ülkenin her bir eyaletinde ayaklanmaların ardında, ANTIFA gruplarının olduğu belirtiliyor.

Bu gruplara desteği ise eski bir Nazi olduğu belirtilen Amerikalı milyarder George Soros'un verdiği aktarılıyor.

CIA’nın beslemeleri

Sosyal medyada bu olaya ilişkin CIA’nın bazı ülkelerde karışıklık çıkarmak için parayla beslediği protestocular örnek gösterildi.

Soros'un geçmiş dönemde Obama'yı desteklediği açıkça görülürken, ABD'nin şu anki başkanı Donald Trump'a yönelik olarak bu hareketi başlattığı ifade ediliyor.

Terörist diyecekler

Buna göre Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayaklanmaların ANTIFA grupları tarafından gerçekleştirildiğini ve onları terörist olarak ilan edeceklerini söylemişti.

'Protestoculara para veriliyor' iddiası

Bugün ortaya çıkan görüntü ise ortaya atılan iddiaları destekler gibi... Protestolar sırasında bir kişinin, gösteriyi yapan başka bir kişiye para verdiği iddia ediliyor.

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