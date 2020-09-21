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Aktüel ABD'de New York, Portland ve Seattle şehirleri "anarşist yargı bölgesi" listesine alındı
Aktüel

ABD'de New York, Portland ve Seattle şehirleri "anarşist yargı bölgesi" listesine alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 20:55:54 -
ABD'de New York, Portland ve Seattle şehirleri "anarşist yargı bölgesi" listesine alındı

NEW YORK (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, ülkede siyahilere karşı polis şiddeti ile hükümetin göçmenlik uygulamalarının sıklıkla protesto edildiği New York, Portland ve Seattle şehirlerini "anarşist yargı bölgesi" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili üç şehirdeki gösterilerde şiddete ve mülke zarar verilmesine izin verilmeye devam edildiği, suç kapsamındaki faaliyetlere karşı makul önlem alınmasının reddedildiği savunuldu.

Açıklamada, eyalet ve yerel liderlerin güvenlik güçlerinin işlerini yapmasını engellediği kaydedilerek, Adalet Bakanı William Barr'ın, "Vatandaşın güvenliği söz konusuysa orada vergilerin boşa harcanmasına izin veremeyiz. Belirtilen bu şehirlerin gidişatını değiştirip yönetimlerin temel işlevini yerine getirmesini ve halkı koruma konusunda ciddileşmesini umuyorum." ifadelerine yer verildi.

New York, Portland ve Seattle şehirlerinin "anarşist yargı bölgesi" ilan edildiği Adalet Bakanlığı listesinin, 2 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından yayımlanan, Amerikan şehirlerinde anarşi, şiddet ve yıkıma izin veren eyalet ve yerel yönetime sağlanan finansmanın incelenmesine ilişkin talimatına cevaben oluşturulduğu kaydedildi.

Söz konusu talimatta Trump, Yönetim ve Bütçe Dairesi Müdürlüğüne Adalet Bakanlığı listesindeki şehirler için yardım fonlarını kısıtlama konusunda federal kurumlara rehberlik etmesi için 30 gün süre vermişti.

- "Trump’ın siyasi bir seçim oyunu"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Adalet Bakanlığının açıklamasını, "Trump’ın siyasi bir seçim oyunu" şeklinde niteleyerek, "Bu karar New York halkına hakarettir ve fonun kesilmek istenmesi anayasaya aykırıdır." eleştirisinde bulundu.

De Blasio, Trump'ın eylül başındaki söz konusu talimatını New York'a yapılacak federal yardımları kesme girişimi olarak değerlendirerek yasal yollara başvurma tehdidinde bulunmuştu.

Anayasaya göre ABD Başkanı'nın şehirlere yapılacak federal yardımlara müdahale edemeyeceğini belirten de Blasio, "Başkan her canının istediğini yapamaz, bu ülkede yasalar var, eğer New York’a yapılacak federal yardımlar reddedilirse mahkemede görüşürüz." ifadelerini kullanmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo da Trump'ın yardımları kesme girişimiyle New York'a zarar vermek için elinden geleni yaptığını savunmuştu.

New York'un, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile iyice kısıtlı hale gelen 2021 bütçesi için federal hükümetten, şehrin öngörülen toplam gelirinin yüzde 7.5'ine tekabül eden 7 milyar dolardan fazla yardım beklediği kaydediliyor.

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