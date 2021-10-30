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Dünya ABD’de Müslüman vekile çirkin tehdit
Dünya

ABD’de Müslüman vekile çirkin tehdit

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü üyesi Demokrat İlhan Omar'ın Kongre'deki ofisine “Mutlu Noeller lanet olası” notunun yazılı olduğu şüpheli madde içeren bir paket gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 10:34:00 - 2021-10-30 10:44:44
ABD’de Müslüman vekile çirkin tehdit

 

Münübe Yılmaz

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü üyesi Demokrat İlhan Omar'ın Kongre'deki ofisine "şüpheli madde" içeren paket gönderildi. Konuya ilişkin attığı tweet'te pakette “Mutlu Noeller lanet olası" notunun yazılı olduğunu belirten Omar, ekibindeki herkesin iyi olduğunu ifade ederek "Dikkatimizi dağıtmak için e-posta, telefon ve paketlerle tehdit edebilirler. Ancak ben savaştan canlı çıktım, bunu da hallederim" dedi. Kongre polisi tarafından yapılan açıklamada şüpheli madde içeren paketin ne olduğunun araştırıldığı ve ofisin çevresinin kısa bir süreliğine kapatıldığı teyit edildi.

İki yıl önce de tehdit edilmişti

Somali İç Savaşı'ndan kaçıp Kenya'daki bir mülteci kampında 4 yıl yaşadıktan sonra 1995'te ABD'ye iltica eden 39 yaşındaki Omar, iki sene önce de tehdit edilmişti. Adını vermeyen bir kişi, Omar'ı "çok büyük bir 'silahı' olan çok becerikli bir kişiyle" öldürmeyi planladıklarını öne sürmüştü.

 

 

 

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