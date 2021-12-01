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Korona Virüs ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi
Korona Virüs

ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi

ABD'de, sağlık danışmanlarından oluşan bir kurul, Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Merck ilaç şirketinin geliştirdiği, ağızdan alınan Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i onaylamasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:09:00 -
ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi

FDA'ya tavsiyede bulunan bağımsız sağlık uzmanlarından oluşan kurul, 13'e 10 oyla Merck'in Molnupiravir ilacının Kovid-19'un tedavisine faydalarının risklerinden fazla olduğuna karar verdi.

Oylama sonucunda ilaç, özellikle yaşlılar ve astım ya da obezite gibi sağlık problemleri olan, hafif ve orta şiddette Kovid-19 hastalarına tavsiye edildi.

Öte yandan uzmanlar, ilacın doğum problemlerine yol açma riski nedeniyle hamileler tarafından kullanılmaması gerektiğinin önemle altını çizdi ve FDA'ya, ilacın kadınlara hamilelik testinden sonra reçete edilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanların büyük bölümü, ilacın, klinik deneylerin kapsamadığı aşılı kişiler üzerinde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış görülen ve Kovid-19'un Omicron varyantının da çıkmasının beklendiği ülkede, Molnupiravir'in virüse karşı mücadelede faydalı olabileceği ifade edildi.

Merck ise yeni varyant üzerinde test edilmemiş olan Molnupiravir'in diğer varyantlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak, Omicron üzerinde de etkili olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Şirket, geçen hafta klinik denemelerin nihai sonuçlarına göre ilacın, yetişkinlerde hastaneye yatma ve ölüm riskini, ilk açıklamalardaki gibi yüzde 50 değil yüzde 30 düşürdüğünü açıklamıştı.

ABD'li ilaç firması Pfizer de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.

 

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