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Dünya ABD'de LGBT isyanı! Sınıfa gelen anne şaşırttı
Dünya

ABD'de LGBT isyanı! Sınıfa gelen anne şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 01:41:00 - 2023-09-18 01:44:18

ABD'de bir anne çocuğunun sınıfında bulunan LGBT bayrağını alıp çöpe attı.

ABD'de LGBT dayatmasına karşı isyan başladı. ABD'de bir anne, çocuğunun sınıfında ABD haritasının üzerinde asılı olan LGBT simgesini içeren bez parçasını çöpe attı.

'Çocuğuma bunları dayatamazsınız"

Ardından öğretmene çıkışarak, "Çocuğuma bunları dayatamazsınız. Burası bir okul..." sözleriyle tepkisini sert bir biçimde dile getirdi.

Bez parçasını çöpten almaya çalışan öğretmen, "Şimdi güvenliği arıyorum" diyerek sapkınlığa karşı çıkan veliye karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar sınıftaki bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Geçtiğimiz gün de Washington DC'de düzenlenen Amerika İçin Endişeli Kadınlar 2023 zirvesinin açılışında konuşan 2024 Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, "Toplumsal cinsiyet (gender) ideolojisinin toksik zehrini yenmek ve başlangıçta Tanrı'nın erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki cinsiyet yarattığı gerçeğini hatırlatmak için eylem yapacağım. Bunu söylemek doğru mu?" ifadelerini kullandı.

Erkek ve kadın dışında üçüncü cinsiyeti reddeden Trump, "Zehirli toplumsal cinsiyet ideolojisini bertaraf etmek üzere tarihi bir adım atacağım." sözlerini kaydetti.
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