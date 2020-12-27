  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı

Son 24 saatte bin 675 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:47:38 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 675 artarak 339 bin 938'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 224 bin 863 artarak 19 milyon 436 bin 907'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 675 artarak 339 bin 938 oldu.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 411 bin 635'e ulaştı, ülke genelinde 245 milyondan fazla test yapıldı.

- En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 124 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 671 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 264 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 232 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 194 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 465 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar
Dünya

Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da protestolar devam ederken işgal güçlerinden gelen açıklama ve Rusya'nın skandalı gündeme b..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay