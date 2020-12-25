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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:58:59 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 193 bin 519 artışla 19 milyon 117 bin 212'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 219 bini geçerken ülke genelinde 242 milyon 83 binden fazla test yapıldı.

Ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyaletler arasında California 2 milyon 45 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 663 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise New York 37 bin 13 ile ülkede ilk sırada bulunurken, 931 binden fazla vaka ile de dördüncü sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 155 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 425 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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