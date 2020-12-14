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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:15:50 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 306 bini geçti

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1376 artarak 306 bin 464'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 189 bin 836 artışla 16 milyon 741 bin 470'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1376 artarak 306 bin 464'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 726 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 221 milyon 226 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 588 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 487 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 125 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 587 ile ilk sırada yer alan New York, vaka sayısında 813 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 892 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 901 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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