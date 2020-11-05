  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:01:48 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bine yaklaştı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1196 artarak 239 bin 873'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 946 artışla 9 milyon 805 bin 121'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 1196 artarak 239 bin 873'e ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 294 bini, toplam test sayısı ise 152 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 988 bin 325 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 952 bin 701 vakayla California ve 821 bin 123 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 743 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 378 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 590 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap
Gündem

Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap

Solak troller ve kokuşmuş magazin mahallesinin yıllanmış sunucusu Öykü Serter, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmi..
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Azerbaycan'a dev savunma ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin ekim ayında Azerbaycan'a olan ihracatının artarak 101 milyon 209 bin dolara ulaştığını açıkladı...
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay