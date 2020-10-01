  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:58:56 -
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 998 artarak 211 bin 833'e çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 958 artışla 7 milyon 453 bin 24'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 998 artarak 211 bin 833'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 701 bini, yapılan test sayısı 107 milyon 565 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 819 bin 524 vakayla California listenin başında bulunurken bunu 787 bin 271 vakayla Teksas ve 706 bin 516 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 246 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 323 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 813 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay