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Aktüel ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Aktüel

ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:30:45 -
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor

NEW YORK (AA) - ABD'de etkisini yeniden artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük pozitif vaka ortalaması son haftada 60 bin civarında seyrederken, uzmanlar rakamların daha da artmasını bekliyor.

John Hopkins Üniversitesi, ülkedeki pozitif vaka sayısının son 5,5 haftada yüzde 73'lük bir artış kaydettiği, bu artışın, 3 Ağustos'tan bu yana en yüksek ortalama olduğunu bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski komiseri Dr. Scott Gottlieb, CNBC kanalına verdiği demeçte, "Zor bir sonbahar ve kış olacak. Sanırım Avrupa'nın iki veya üç hafta gerisindeyiz ve bu nedenle, vakalarda hızlı bir ivme göreceğimiz bir döneme girmeye yaklaşık bir hafta kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin orta-batı eyaletlerinde hastanelere yatırılan Kovid-19 hastalarında hızlı artış dikkati çekerken, Nevada Valisi Steve Sisolak, eyaletteki vaka sayısının eylül ayında ikiye katlandığını, pozitif test oranının Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) belirlediği hedefin yüzde 80 üzerinde seyrettiğini açıkladı.

Özellike North Dakota gibi Kovid-19'un hızlı artış gösterdiği bir eyalette sadece 20 civarında yoğun bakım ünitesinin kullanıma müsait olması, bazı araştırma kurumları tarafından geçen haftalarda rapor edilmişti.

Illinois Valisi J.B. Pritzker de yaptığı açıklamada, vaka sayısında hafta içinde duraklama görülmezse, hafta sonundan itibaren daha sert tedbirler almak zorunda kalacaklarını belirtti.

Pritzker, "Soğuk hava, grip mevsimi ve komşu eyaletlerdeki muazzam vaka artışı hepimizi etkisi altına alacak. Bu virüsün ekonomimiz ve halk sağlığımız üzerindeki etkilerinin kolay bir çözümü yok." dedi.

Yaz döneminde virüs vakalarını kontrol altına almayı başaran New Jersey eyaletinde de eylül ayı itibarıyla Kovid-19 vakalarının ikiye katlandığı tespit edildi.








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