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Dünya

ABD'de Kovid-19 tedavisi gören genç kadına çift akciğer nakli yapıldı

ABD'nin Chicago kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle akciğerinde ağır hasar oluşan genç bir kadına çift akciğer nakli yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:25:00 -
ABD'de Kovid-19 tedavisi gören genç kadına çift akciğer nakli yapıldı

Nakli gerçekleştiren Dr. Ankit Bharat, 10 saatlik operasyonun zorlu geçtiğini, zira virüsün 20'li yaşlarındaki hastanın akciğerlerinde delikler oluşturduğunu ve neredeyse göğüs duvarına nüfuz ettiğini belirtti.

Çift akciğer nakli yapılan genç kadının, geçen cuma ameliyat edilmeden önce neredeyse iki ay boyunca solunum cihazına ve kalp-akciğer makinesine bağlı olduğu bildirildi.

Doktorlar, Kovid-19'a yakalanmadan önce oldukça sağlıklı olan hastanın, virüs nedeniyle nisan ayında hastaneye kaldırıldıktan sonra durumunun kötüye gittiğini, nakilden önce virüsün vücuttan tamamen temizlenmesi için 6 hafta beklediklerini ifade etti.

Nakil programının tıbbi direktörü Dr. Rade Tomic, hastanın tamamen iyileşmesini beklediklerini söyledi.

 

 

 

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