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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:03:09 -
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e yükseldi.
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