  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı
Ekonomi

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 02:51:39 -
ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Destek paketinin detaylarına ilişkin bilgi vermeyen McConnell, "Nihayet, ülkenin ihtiyaç duyduğu iki partili atılımı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik "daha fazla yardımın yolda" olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısının, ABD yerel saatiyle gece yarısından önce ABD Temsilciler Meclisi ile Senato'da oylanması öngörülüyor. Söz konusu paket ve bütçenin, Temsilciler Meclisi ile Senato'da onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme, küçük işletmelere yönelik 300 milyar dolarlık kaynak, kira yardımı için 25 milyar dolarlık destek ve işsizlik yardımlarının 300 dolar artırılması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı
Dünya

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye uyarısı

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye'nin bölgedeki duruşunun bazı değişimşlere yol açtığını ifade ederek Libyalılara çağrıda bulund..
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi
Dünya

Paşinyan bunu beklemiyordu! Generaller bu kez devreye girdi

Dağlık Karabağ savaşını açıkça kaybeden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a tepkiler dinmek bilmiyor.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay