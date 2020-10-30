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Aktüel ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı
Aktüel

ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı

Türklerin yoğun yaşadığı şehir Paterson'da salgın yüzünden "geceleri sokağa çıkma yasağı" kararı alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:42:04 -
ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı 9 milyonu geride bırakırken, günlük vaka sayısı son haftada 3 defa 80 binin üzerinde seyretti.

ABD başkanlık seçimlerine günler kala virüs vakaları hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Wisconsin'de yoğun bakım yatakları tükenmek üzere, Orta Amerika'da yer alan eyalet yüzde 27,71 ile ülkenin en yüksek Kovid-19 pozitif vaka oranlarından birine sahip oldu.

ABD'de Kovid-19 salgının baş gösterdiği marttan bu yana pozitif vaka sayısı 9 milyonu geçerken, günlük vaka sayısı da salgının başlangıcından bu yana son haftada 3. defa 80 bin barajını aşarak rekor kırdı.

Minnesota, Kansas, Güney Dakota ve Ohio eyaletlerinde de salgında ilk günden bu yana en yüksek pozitif vaka rakamlara ulaşıldı.

Ohio Valisi Mike DeWine, "Virüs, eyaletin her tarafına hızla yayılıyor, saklanacak yer kalmadı." sözleriyle "tehlikeli gidişata" dikkati çekti.

- Türklerin yoğun yaşadığı şehirde "sokağa çıkma yasağı"

Salgının ABD'de patlak verdiği ilk aylarda en çok etkilenen eyaletlerden New York ve New Jersey'de de vakaların hızla artması yüzünden eski yasaklar, tekrar uygulanmaya başlandı.

ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 5. sırada bulunan New Jersey'nin bazı şehirlerinde zaruri olmayan iş yerleri için tekrar kapatma kararı alındı.

Eyaletin kuzey bölgesinde, Türk toplumunun ülkede en çok yaşadığı şehir olan Paterson'da da "geceleri sokağa çıkma yasağı" ilan edilirken, Vali Phill Murphy, eyaletteki virüs vakalarındaki hızlı yükselişin sebebinin ''evlerde yapılan partiler'' olduğunu belirtti.

New York'ta ise belediye yetkilileri, bir düğün ve doğum günü partisinde toplam 50 kişiye virüs bulaştığını, 300'den fazla kişin ise karantinaya alındığını duyurdu.



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