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Aktüel ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı
Aktüel

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:00:46 -
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı
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