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Aktüel ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı
Aktüel

ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı

Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen ve ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık para yardımını 2 bin dolara çıkaran tasarıyı bloke etti - McConnell, hafta içinde konuyu ele alacaklarını ve yüksek nakit desteği içeren yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:05:31 -
ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen ve ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkaran tasarıyı bloke etti.

Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, dün, Temsilciler Meclisinde ağırlıklı Demokratlar'ın oylarıyla kabul edilen ekonomik destek paketi gündeme geldi.

Demokratlar'ın Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın gündeme taşıdığı tasarının oylanmasını, Cumhuriyetçi lider McConnell bloke etti.

McConnell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında bireylere yapılacak nakit desteğinin artırılması konusunun gündemlerinde olduğunu ve konuyu hızlıca ele alacaklarını belirtti.

Nakit desteğini artıran yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini kaydeden McConnell, bu tasarıda ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına neden olan bazı maddeleri de tasarıya ekleyebileceklerini dile getirdi.

"Bu süreçte başkan, Kongrenin üstesinden gelmesini istediği üç önemli konunun altını çizdi. Senato, bu konuları bu hafta gündemine getirecektir." diye konuşan McConnell, detayına girmediği maddeleri dikkatle ele alacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump ile McConnell'ı suçlayan Demokratlar ise nakit desteğinin derhal 2 bin dolara çıkarılmamasının Cumhuriyetçiler'in suçu olduğunu savundu.

McConnell'ın açıklamalarına Twitter hesabından tepki gösteren Trump ise söz konusu tasarının "bir an önce" Senatoda geçirilmesi gerektiğini belirtti.

- Sanders'tan savunma bütçesinin yeniden oylanmasına "nakit desteği oylaması" şartı

Demokrat Senatör Sanders ise yaptığı konuşmada, söz konusu nakit desteğinin miktarını artıran tasarının, Senatoda kabul edilmedikçe, Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısının yeniden oylanmasını yavaşlatacağını açıkladı.

Sanders, milyonlarca Amerikalının 600 dolar yerine 2 bin dolar nakit desteği almasının şu an en öncelikli konu olduğunu kaydederek, "Zaten zor durumda olan çalışanlara sırtımızı mı döneceğiz şimdi? Bu tasarı oylanmadıkça savunma bütçesinin yeniden oylanmasını geciktireceğim." dedi.

Senato kurallarına göre, bir senatörün bir tasarının oylamasına geçilmesini bloke etme imkanı bulunuyor ancak 60 senatörün lehte oy kullanması durumunda blokaj kalıyor ve oylamaya geçiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısı, dün Temsilciler Meclisinde 3'te 2 çoğunlukla yeniden kabul edilmiş ve Senatoya gönderilmişti.

Söz konusu tasarı, Senatoda da 3'te 2 çoğunlukla kabul edilirse Trump'ın veto yetkisini aşarak doğrudan yasalaşacak.

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