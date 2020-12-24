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Aktüel ABD'de Kovid-19 hastası, oda arkadaşını "dua ettiği için" oksijen tüpüyle öldürdü
Aktüel

ABD'de Kovid-19 hastası, oda arkadaşını "dua ettiği için" oksijen tüpüyle öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:49:51 -
ABD'de Kovid-19 hastası, oda arkadaşını "dua ettiği için" oksijen tüpüyle öldürdü

ANKARA (AA) - ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.


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