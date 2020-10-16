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Dünya ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 936 kişi öldü
Dünya

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 936 kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 936 artarak 222 bin 831'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:07:00 -
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 936 kişi öldü

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 67 bin 247 artışla 8 milyon 222 bin 371'e çıktı.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 936 artarak 222 bin 831'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 320 bini, yapılan test sayısı 122 milyon 722 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 868 bin 569 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 857 bin 102 vakayla Teksas ve 744 bin 988 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 442 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 379 bini aşkın vakayla Hindistan ve 5 milyon 170 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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