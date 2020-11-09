ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 243 bin 807'ye yükseldi.
ABD'de son 24 saate ait yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 243 bin 807 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 297 bin 351 kişiye ulaştı.
Ülkede, 6 milyon 484 bin 54 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.