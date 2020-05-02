ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 65 bini aştı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 65 bin 776'ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 131 bin 492'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 161 bin 563 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 239 bin 615'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 401 bin 394'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bin 816'ya ulaştı.

Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 207 bin 428 olurken, 28 bin 236 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 164 bin 77'ye çıkarken; 6 bin 736 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 167 bin 346 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 594 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 510'a yükselirken, hasta sayısı 177 bin 454 oldu.

İran'da ölü sayısı 6 bin 91'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 91'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 95 bin 646'a çıktığını açıkladı.