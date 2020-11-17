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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 252 bini geçti
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 252 bini geçti

Yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor. ABD'den yapılan resmi açıklamada, koronavirüsten ölenlerin sayısının 252 bini geçtiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 18:34:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 252 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 856 artarak 252 bin 791'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 797 artışla 11 milyon 545 bin 284'e çıktı.

7 milyon kişi iyileşti

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 856 artarak 252 bin 791'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 106 bin 235 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 4 bin 896 vakayla Kaliforniya ve 889 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York ilk sırada

New York, 34 bin 33 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 886 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 876 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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