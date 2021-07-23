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ABD'de koronavirüs uyarısı! Bir dönüm noktası
Dünya ABD'de koronavirüs uyarısı! Bir dönüm noktası
Dünya

ABD'de koronavirüs uyarısı! Bir dönüm noktası

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, koronavirüsün bitmediğini ve delta varyantı ile yeni bir mücadelenin içine girildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 00:48:00 -
ABD'de koronavirüs uyarısı! Bir dönüm noktası

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Walensky, "Salgında vakaların tekrar artması ve hastanelerin bazı bölgelerde tam kapasitelerine ulaşmasıyla bir başka dönüm noktasındayız." diye konuştu

Walensky, Kovid-19 virüsünün Delta varyantının, aşılama oranı düşük bölgelerde hızla yayıldığına, yeni vakaların yaklaşık yüzde 83’ünde virüsün bu türünün görüldüğüne işaret etti.

"Lütfen, Delta varyantını ciddiye alın ve aşınızı yaptırın." ifadesini kullanan Walensky, Kovid-19 aşılarının virüse karşı hala en etkin korunma yöntemi olduğunu vurguladı.

Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC’ye göre, ABD'de 187 milyon 216 binden fazla kişiye ilk doz, 162 milyon 174 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Günlük Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesine göre, ülkede vaka sayısı 34 milyon 254 bini, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 610 bini aştı.

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