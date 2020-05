ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı

ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 30’a ulaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD’de bilanço ağırlaşıyor. Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 30’a yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 713 bin 245’e ulaştı.

ABD’de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York’ta vaka sayısı 372 bin 494, ölü sayısı 29 bin 310’a yükseldi. New York’un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 192’ye, vaka sayısı ise 157 bin 106’ya ulaştı. ABD’de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois’de ise Covid-19 vaka sayısı 112 bin 17 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 884 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde vaka sayısı 96 bin 925’e, ölü sayısı 3 bin 809’a yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 93 bin 271’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 416’ya yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 72 bin 706 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 184’e yükseldi. Teksas’ta vaka sayısı 56 bin 693 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 542’ye ulaştı. Michigan’da vaka sayısı 54 bin 881’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 240 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 468 bin 669 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. Ülke genelinde 17 bin 147 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken, şu ana kadar toplam 15 milyon 271 bin 109 Covid-19 testi yapıldığı açıklandı.

ABD’de Covid-19’a bağlı ilk ölüm 1 Mart’ta Washington eyaletinde gerçekleşmişti.