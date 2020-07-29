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Dünya

ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 152 bin 389'a yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 389'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 19:09:00 -
ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 152 bin 389'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bin 389'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 152 bin 389 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 4 milyon 500 bin 184 kişiye ulaştı.

Ülkede, 2 milyon 189 bin 592 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

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