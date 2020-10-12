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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 408 artarak 219 bin 708'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 17:08:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 864 artışla 7 milyon 993 bin 215'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 408 artarak 219 bin 708'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 128 bini, yapılan test sayısı da 118 milyon 489 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 855 bin 389 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 835 bin 832 vakayla Teksas ve 734 bin 491 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 379 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor. ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 7 milyon 133 bini geçen vakayla Hindistan ve 5 milyon 94 bin vakayı geride bırakan Brezilya izliyor.

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