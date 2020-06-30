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Ekonomi

ABD'de konut fiyatları nisanda yüzde 4,7 arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:22:23 -
ABD'de konut fiyatları nisanda yüzde 4,7 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 yükseldi.

Söz konusu endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla da yüzde 4,6 artış kaydetti. Endeks, martta ise yıllık yüzde 4,4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek yıllık bazda yüzde 4 yükseldi. Endeks, mart ayında yüzde 3,9 artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 8,8), Seattle (yüzde 7,3) ve Minneapolis (yüzde 6,4) oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 1,4), New York (yüzde 2,5) ve Dallas (yüzde 2,8) olarak belirlendi.

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