ABD'de kimyasal korkusu: Ölüler ve yaralılar var! Pittsburgh'de gerçekleşen bir etkinlikte dağıtılan bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu bileklikleri takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Pittsburgh Güvenlik Direktörü Wendell Hissrich'in yaptığı açıklamaya göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerin durumu da ciddiyetini koruyor. Polis, turuncu renkli bileklik dağıtan mekanları araştırıyor.

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