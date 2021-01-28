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Dünya ABD'de karda mahsur kalan sağlık çalışanları çevredekilere aşı yaptı
Dünya

ABD'de karda mahsur kalan sağlık çalışanları çevredekilere aşı yaptı

ABD'nin Oregon eyaletinde, karda mahsur kalan sağlık çalışanları, ellerinde bulunan aşının ziyan olmaması için çevredeki insanlara aşılama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 20:24:00 -
ABD'de karda mahsur kalan sağlık çalışanları çevredekilere aşı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı merkezinden dönerken karda mahsur kalan sağlık görevlileri, ellerindeki aşıları yolda kalanlara yaptı.

Sağlık çalışanları karda mahsur kaldı

ABD'de Oregon eyaletinde, Josephine bölgesinin kamu sağlığı kurumunun 20 kadar çalışanı, dönüş yolunda kardan dolayı yolda mahsur kaldı.

Ellerindeki 6 dozluk aşının kullanım süresi ise dolmak üzereydi. Salgını sonlandırmak için aylardır beklenen aşıların ziyan olmasına gönlü el vermeyen görevliler,  araç araç dolaşarak aşıları etraftakilere teklif etti.

Aşıları çevredeki insanlara yaptılar

Öncelikli gruplar için ayrılan aşılar, önceden kararlaştırılan kişilere yetişemeyeceğinden karda kalan diğer sürücü ve yolculara yapıldı. Josephine Kamu Sağlığı Direktörü Mike Weber, doğaçlama aşılamanın bugüne kadar katıldığı en 'havalı' etkinlik olduğunu ifade etti.

 

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