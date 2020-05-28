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Dünya

ABD'de kan donduran manzara! Yağmalar başladı

ABD polisinin siyahi bir kişiyi öldürmesinin ardından başlayan olaylar giderek şiddetleniyor. Polis ekiplerinin karşı koymakta güçlük çektiği eylemciler marketleri yağmalamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:56:00 -

Amerikan polisinin siyahi bir şüpheliyi vahşiçe öldürmesinin ardından başlayan olaylar, dinmek bilmiyor. Birçok bölgede eylemler devam ediyor. Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, gördükleri tüm mağazaları yağmalamaya başladı.

Amerikan polisi, eylemcilerle karşı karşıya gelmemek için bazı yerlerden geri çekildi. Sosyal medya platformlarından yapılan canlı yayınlarda, eylemciler marketlerlerde elektornik eşyaları parçalarken başka bir görüntüde ise markette buldukları herşeyi doldurarak kaçtıkları görülüyor.

Güvensiz bölge ilan edildi

Öte yandan Minneapolis, George Floyd cinayetinin 3. gününde Minneapolis'te bazı bölgeler "güvensiz bölge" ilan edildi ve güvenlik güçleri olayları bastırmak için destek istendi.

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