ABD’de isyan büyüyor: Beyaz Saray tecrit altına alındı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi genç George Floyd cinayeti sonrasında başlayan protesto gösterileri Beyaz Saray'a sıçradı.

Beyaz Saray etrafında arbede çıktı

Minneapolis kentinde polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd için ülke genelinde birçok eyalette düzenlenen protestolar başkent Washington'a sıçrarken, Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis engel olmak istedi. ABD gizli servisi, Beyaz Saray'ın karşısında Lafayette Park'ta bir protestocuyu gözaltına aldı. Lafayette Park'ta toplanan protestocular Beyaz Saray'a yürümek istedi.



Polis, "Terörist ve Katil polislerini durdur", "ölmek istemiyoruz", "adalet yoksa huzur yok" sloganları atan yüzlerce göstericinin, Beyaz Saray'ın önündeki La Fayette parkındaki demir parmaklıklara yaklaşmasına izin vermeyince arbede yaşandı.Protestoların şiddetlenmesi üzerine Beyaz Saray tecrit altına alındı.

Chicago'da eylemler başladı

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri Chicago kentine de sıçradı. Gösterilerde protestocular polis arabalarına zarar verdi.

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini ve tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve tıbbi personel ile Minneapolis, St. Paul, Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, Minnesota Eyalet Devriyesi veya Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yetkilendirilen diğer personellerin sokağa çıkma yasağından muaf olduklarını açıkladı. Belediye Başkanı Frey, herkesin gece boyunca saat 8'den itibaren halka açık yerlerde bulunmasını yasaklayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve yasağın hafta sonu da uygulanacağını açıkladı.

3 şehirde daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Minneapolis'in yanı sıra başka kentlerden de eylem haberleri geliyor. Başkent Washington'da polis, toplanan kalabalığın Beyaz Saray'a yaklaşmasına izin vermiyor. Denver, Milwaukee ve Cincinnati şehirlerinde bu akşam sokağa çıkma yasağı getirildi. New York'ta da polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

30 şehirde eylemler düzenlendi



Minnesota eyalet yetkililerinin tanımıyla Minneapolis şehrinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların en şiddetlisinin yaşandığı Cuma günü, ABD'de 30'dan fazla şehirde de eylemler düzenlendi.

Atalanta'da çatışmalar yaşandı

Atlanta ve New York, göstericiler polis araçlarını yakarken, San Jose ve Detroit'te ise sokaklara barikatlar kuruldu. Milwaukee'de düzenlenen yürüyüşte Floyd'un ölmeden önceki son sözlerinden ilham alarak "Nefes alamıyorum" sloganları atıldı. Portland'da ise Adalet Sarayı'nın önünde ateş yakıldı.

Eylemlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Atlanta'da bazı dükkanların camları kırıldı ve göstericiler ile polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

Atlanta Valisi Keisha Lance Bottoms, düzenlediği basın toplantısında protestoculara seslenerek, "Şehri yakıp yıkarak neyi değiştiriyorsunuz? Şu anda tüm itibarınızı kaybettiniz. Amerika'yı böyle değiştiremeyiz, dünyayı böyle değiştiremeyiz" dedi.

Houston'da 200 kişi gözaltına alındı

Houston kentinde de "yasa dışı gösteri düzenlemek" suçlamasıyla 200 kişi gözaltına alındı. New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen protestolarda da bazı göstericilerin polise cam ve başka maddeler attığı görüldü. New York polisi biber gazı kullanarak eylemlere müdahale etti.

Trump'tan göstericilere gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi. Pentagon'un ise askerlere "hazır olun" emri verdiği iddia edildi.