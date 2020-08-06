  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 186 bine geriledi - Kovid-19 vakalarındaki artışla önceki haftalarda yükseliş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 415 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:59:17 -
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 186 bine düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 1 milyon 186 bine geriledi.

Önceki haftalarda artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 415 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 434 binden 1 milyon 435 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 55 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya kıyasla 31 bin kişi azalarak 1 milyon 337 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 25 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 844 bin kişi azalışla 16 milyon 107 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.

İşsizlik maaşı başvuruları, ülkede Kovid-19 vakalarının yeniden artış göstermesiyle önceki 2 haftada artış kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi
Ekonomi

Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın bugün tarihi seviyeye ulaştı. Güne 466 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu anda 477 TL'yi a..
Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında A..
Damızlık boğanın yaptığı hareket görenleri şaşkına uğrattı!
Yerel

Damızlık boğanın yaptığı hareket görenleri şaşkına uğrattı! "35 yıllık çobanım böylesini ne gördüm ne de duydum"

Muş'ta bir çiftlikte 3 yaşındaki damızlık boğanın, yanına bırakılan büyükbaş hayvanların sütünü emmesi büyük şaşkınlığa neden oldu...
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı