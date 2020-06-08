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Dünya

ABD'de ırkçı genaralin heykeli yıkıldı

Irkçılık karşıtları ABD’nin Virginia eyaletinde, bir grup protestocu, Amerikan İç Savaşı sırasındaki Konfederasyon ordusu komutanlarından Williams Carter Wickham’ın heykelini yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 00:31:00 -

25 Mayıs 2020 tarihinde akşam saatlerinde Minneapolis'te 20 Amerikan doları sahte banknot ihbarı için gelen polislerden biri olan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in sert müdahalesi sonucu boğularak yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlatılan protestolar hız kesmiyor.

ABD’nin Virginia eyaletinde, bir grup protestocu, Amerikan İç Savaşı sırasındaki Konfederasyon ordusu komutanlarından Williams Carter Wickham’ın heykelini yıktı.

İngiltere'de de heykellere saldırdılar

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken başkent Londra'daki Başbakan Winston Churchill'in heykeli protestocular tarafından saldırıya uğradı.

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