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Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları nisanda yüzde 2,9 azaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:23:37 -
ABD'de inşaat harcamaları nisanda yüzde 2,9 azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, nisanda piyasa beklentisinden az bir düşüş göstererek yüzde 2,9 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı. Kovid-19 salgınının etkisiyle bu ayda düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 6 azalması yönündeydi.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki azalışta, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki azalış etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri, nisanda yüzde 3, kamu projeleri ise yüzde 2,5 azalış kaydetti.

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