  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı
Aktüel

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

Kovid-19 aşısı olan hemşire Sandra Lindsay: - "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:20:31 -
ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye uygulandı.

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek.

New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı.

- "Sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur"

Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur." ifadesini kullandı.

Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya." açıklamasını yaptı.

New York Valisi Cuomo da "Tarihi. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan bomba Süleyman Soylu itirafı: Bizim ruh sağlığımızı bozuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı efsane konuşmanın ardından HDP'li Garo Paylan'ın Soylu hakkında söylediği sözler yeniden..
Bakanlık açıklama yapmıştı! Rezillik FOX’un elinde patladı
Medya

Bakanlık açıklama yapmıştı! Rezillik FOX’un elinde patladı

Son haftalarda rezil dizileri elinde patlayan FOX TV'den bir veda haberi daha geldi. Cuma akşamları yayınlanan Çoçukluk, 2 hafta sonra son k..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay